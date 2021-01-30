РУЛЬКА ЗАПЕЧЕННАЯ В ГОРЧИЦЕ Анна

Нам понадобится:

Одна рулька(сырая)

чеснок-4-5 зубчиков

горчица-1 баночка

соль,специи,черный перец

Приготовление:

Рульку помыть, обсушить. Чеснок очистить и порезать на пластинки. Рульку нашпиговать: делать прокол ножом и вставлять туда кусочек чеснока. После натереть солью, перцем и намазать горчицей 1/2 б. Положить рульку в емкость, накрыть пленкой и оставить мариноваться на сутки или хотя бы на ночь, периодически переворачивая. После маринования обмазать оставшейся горчицей, завернуть в фольгу и поставить запекаться,где то-на час, может больше. Я аккуратно открывала и прокалывала ножом, когда нож проходит легко, надо снять фольгу и запечь еще немного до образования румяной корочки. Подавать с овощами, гарнир на ваш вкус. Получается очень ароматное мяско с

нежной, румяной корочкой!

Приятного аппетита!